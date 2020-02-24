وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، التشغيل التجريبي لمصنع أبوخريطة لتدوير القمامة بشبين الكوم بحضور

اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، ونائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.

كما تفقد الوزير والمحافظ المصنع، واستمعا إلى شرح مفصل عن المراحل المختلفة بدءًا من مرحلة استقبال القمامة والفرم ونخل الخشن ومرحلة فصل الهواء ومرحلة الفرز اليدوي وكبس الـRdf وصولًا بمرحلة تشغيل السماد ونخله وتجهيزه للبيع.

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وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم تشكيل وحدة تنفيذية لمنظومة المخلفات بالمحافظات بمقر الوزارة بهدف المتابعة المستمرة للمنظومة وتحديثها بالتنسيق مع وزارة البيئة في بعض الجوانب الهامة بالمنظومة، مشيدًا بالتطور الكبير في المحافظة فيما يخص منظومة النظافة وتحسين البيئة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح محافظ المنوفية، أن مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر بـ130 مليون جنيه، وسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميًا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة، مؤكدًا أن المصنع مزود بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية التي تكفل الاستفادة من هذه النفايات.

وأضاف المحافظ، أنه تم الإعلان عن طرح المصنع للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية في مجال تدوير القمامة بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.