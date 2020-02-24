محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة لفحص معدات النقل العام بجراج النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة -في زيارة مفاجئة- جراج هيئة نظافة وتجميل القاهرة بمنطقة النزهة حيث يضم معدات الهيئة لخدمة أحياء المنطقة الشرقية كالنزهة والسلام أول والسلام ثانِ والمطرية وعين شمس.

وأبدى خالد عبدالعال، عدم رضاه عن حالة الجراج وقرر تشكيل لجنة فنية لفحص المعدات داخله وعمل تقرير مفصل لمحاسبة المقصرين، كما زار المحافظ منطقة الكيلو 4.5 لمعاينة الطريق الجديد لربط طريق السويس بعزبة الهجانة ومنطقة جراج النقل العام والمقترح نقل موقف الألف مسكن إليه في إطار تطوير منطقة جسر السويس.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الشارع الجديد (تحت الإنشاء)، والمستقطع من جراج النقل العام بجسر السويس في منطقة الأمل 2 وهو الطريق الذىي ستقيمه المحافظة لخدمة أهالي المنطقة.