مع موعد مباراة الأهلي والزمالك.. الأرصاد: الأمطار تزداد ليلا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل وعلاء أحمد:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يزداد معدل سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على كافة الأنحاء خاصة السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر التي قد تصل لسيول.

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وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الاثنين، أن القاهرة الكبرى ستشهد سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة خاصة في فترات الليل، ومن المتوقع أن تكون أكثر حدة بداية من مساء اليوم وحتى متصف الليل، وهذا يتزامن مع توقيت مبارة كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري العام.

وتابع: "حالة الطقس مائلة للبرودة خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال فترات الليل، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة 15 - 11 والوجه البحري 14 - 11، والسواحل الشمالية 16 - 9، وشمال سيناء 16 - 10، لتبدأ درجات الحرارة في التحسن بداية من يوم الثلاثاء حيث ترتفع من 3 إلى 4 درجات على أغلب الأماكن".

وأشار إلى أن فترارت سطوع الشمس ستكون قليلة جدا خلال الـ48 ساعة المقبلة.