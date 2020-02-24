المنطقة الغربية بالقاهرة تنفذ حملات إزالة للعقارات داهمة الخطورة والمخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شنت أحياء المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، عدة حملات كبرى لإزالة العقارات غير المرخصة وذات الخطورة الداهمة.

وأسفرت هذه الحملات، وفق بيان المحافظة، اليوم الاثنين، عن الآتي:

1- حي بولاق.. تم قطع المرافق عن 6 عقارات للخطورة الداهمة تمهيدًا لتنفيذ قرارات إزالتها، حيث تم تسليم العقارات (رقم 1 عطفة هلال من العلوة من درب نصر - 85 و60 و62 شارع الصحافة) لمقاول الحي، بالإضافة إلى إزالة البناء المخالف بالعقار 6 شارع سكة سليم عمر، وإزالة الحوائط التي تشكل خطورة بالعقار المنهار بالعنوان 6 عطفة رضوان من درب شماخ.

2- حي باب الشعرية.. تم إزالة في المهد بالعقار رقم 12 درب المحكمة من ميدان باب الشعرية.

Advertisements

3- حي وسط.. إخلاء وتشميع العقار 10 شارع الصنادقية بالجمالية بحي وسط للخطورة الداهمة وتسليمه لمقاول الحي لإزالته.

4- حي الموسكي.. تم إخلاء وتشميع العقار رقم 4 زقاق شمس الدين من الطمار وذلك تنفيذًا لقرار الخطورة الداهمة، ووقف الأعمال المخالفة بالعقار 168 شارع محمد علي في وجود قوة من قسم الموسكي، كما تم إزالة باب حديد مخالف على درج السلم بالدور الثالث فوق الأرضي بالعقار رقم 23 شارع كنيسة الأرمن من شارع الجيش وإزاله جمالون من الحديد والصاج مخالف بقطعه الأرض 10 بير حمص.

5- حي منشأة ناصر.. تم تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2019 والقرار 13 لسنة 2019 والصادر من إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة بإزالة التعدي على الجبانات بشارع الغفير وشارع الخاصة الملكية.

6- حي غرب.. تم إيقاف أعمال بدون ترخيص ومصادرة المعدات وطرد العمال بالعقار 3 شارع ميشيل لطف الله بالزمالك، كما تم إيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بالعقار 14 شارع يحي إبراهيم، وأخرى بـ8 شارع حسين المعماري حيث تم إيقاف أعمال المباني المخالفة ومصادرة معدات ومواد البناء والتحفظ على خلاطة أسمنت وإيداعها مخزن المضبوطات بالحي.

7- حي عابدين.. تم إزالة الأعمال المخالفة بدون ترخيص بالعقار رقم 1 سكة الفضل من شارع قصر النيل.