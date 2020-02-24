"المرأة والإسراء والمعراج".. الأوقاف تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة لشهر مارس المقبل، وعممته على المديريات بالمحافظات، بالتزامن مع بدء الاحتفالات ببعض المناسبات الدينية، وحلول شهر رجب، الذي يبدأ غدا الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الاثنين، أن موضوع خطبة الجمعة الأولى والتي توافق السادس من مارس المقبل حول "القيم الإنسانية في سورة الحجرات"، والثانية "مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء"، والثالثة حول "مكانة المرأة ودورها في بناء الشخصية"، والرابعة "من دروس الإسراء والمعراج".

وشددت على أنه سيتم نشر الخطب مكتوبة مطلع كل أسبوع، وسيتم تناول الدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج في العديد من الندوات والمحاضرات والدروس على مدار شهر رجب.

كانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن غدا الثلاثاء الـ25 من فبراير الجاري، هو أول أيام شهر رجب لعام 1441 هجرية.