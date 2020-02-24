مصر | إحباط ترويج 62 ألف قرص دوائي في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 62 ألف قرص دوائي في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت مباحث التموين بالجيزة، اليوم الاثنين، ترويج 62 ألف قرص أدوية متنوعة على الأسواق، بعدما تبين أنها مهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة.