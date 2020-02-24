مصر | بنصف كيلو هيروين.. سقوط تاجر مخدرات في العمرانية

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، قيام عاطل له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته 2 اسطوانة من مخدر الهيروين و9 لفافات لذات المخدر وزنت جميعها نحو 570 جراما، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.