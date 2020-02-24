مصر | المؤبد لعاطل وبراءة آخر في قتل مواطن بمدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "يحيى. ا"، بالسجن المؤبد وبراءة "محمود. س"، في اتهامهما بقتل مواطن بمدينة نصر لسرقته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين علي مختار علي ومحمد عبد الكريم، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة، عن قيام المتهمين "محمود. س"، و"يحيى. ا"، بقتل المجني عليه "عبد القادر. إ"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن اتفقا على الاستيلاء على أمواله فاستدرجه الأول لمسرح الحادث منتظرا إياه الثاني في مكان بعيدا عن أعين الرقباء.

وما أن ظفر به فأشهر في وجهه أسلحة نارية طالبين إياه بإخراج ما بحوزته من أموال، فاستولى الأول على هاتف محمول ومبلع مالي 150 جنيها، كرها عنه وما أن قاومهما المجني عليه حتى أطلق الثاني عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.