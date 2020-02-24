أخبار مصر | محافظ القاهرة يشكل لجنة فنية لفحص جراج الهيئة لمحاسبة المُقصرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشكل لجنة فنية لفحص جراج الهيئة لمحاسبة المُقصرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في زيارة مفاجئة جراج هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بمنطقة النزهة،الذي يضم معدات الهيئة التي تخدم أحياء المنطقة الشرقية كالنزهة والسلام أول والسلام ثان والمطرية وعين شمس.

وأبدى المحافظ عدم رضاه عن حالة الجراج، وقرر تشكيل لجنة فنية لفحص المعدات داخله وعمل تقرير مفصل لمحاسبة المقصرين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ القاهرة في المنطقة الشرقية، والتي زار خلالها منطقة الكيلو 4.5 لمعاينة الطريق الجديد الذي سيتم إنشاؤه لربط طريق السويس بعزبة الهجانة، ومنطقة جراج النقل العام والمقترح نقل موقف الألف مسكن إليه في إطار تطوير منطقة جسر السويس.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الشارع الجديد (تحت الإنشاء) والمستقطع من جراج النقل العام بجسر السويس، في منطقة الأمل 2 وهو الطريق الذي ستقيمه المحافظة لخدمة أهالي المنطقة هناك.