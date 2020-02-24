أخبار مصر | التعليم: حجب بيان النجاح للمتنعين عن سداد رسوم الاشتراكات

أوضحت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، تفاصيل الإجراءات التي يتم إتباعها حيال الطلاب غير المسددين للرسوم والإشتراكات والخدمات الإضافية.

وأصدرت الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا تفيد من خلاله بتفعيل دور مجلس الأمناء في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لإتخاذ إجراءات فعالة لحث أولياء الأمور على دفع المصروفات.

وقالت الوزارة في خطاب لها حصلت "الخليج 365" على نسخة منه: أنه يتم التنبيه على المدارس بإرسال كشوف للإدارة التعليمية التابعة لهم بأسماء الطلاب الذيم لم يسددوا الرسوم والإشتراكات والخدمات الإضافية، لعدم إصدار أي شهادة أو بيان نجاح لهم لحين التأكد من سداد المصروفات بناء على خطاب معتمد من المدرسة ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية.