أخبار مصر | مجمع البحوث الإسلامية: أفكار دعوية جديدة ومتميزة بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجمع البحوث الإسلامية: أفكار دعوية جديدة ومتميزة بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت منطقة وعظ الأقصر، المؤتمر نصف السنوي اليوم الاثنين، بعنوان "دور منطقة وعظ الأقصر في المشاركة المجتمعية الإيجابية".

وجاء ذلك بحضور نائب محافظ الأقصر الدكتور محمد حجازي، نيابة عن المحافظ، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نظير عياد، ومساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون البحوث العلمية الدكتور حسن القصبي.

كما حضر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الدكتور سعيد عامر، وأمين عام بيت العائلة المصرية بالأقصر، الدكتور محمد الرملي، وراعي كاتدرائية مريم العذراء الأنبا أرمانيوس، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.