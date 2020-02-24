أخبار مصر | مجمع البحوث الإسلامية: أفكار دعوية جديدة ومتميزة بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجمع البحوث الإسلامية: أفكار دعوية جديدة ومتميزة بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك بحضور نائب محافظ الأقصر الدكتور محمد حجازي، نيابة عن المحافظ، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نظير عياد، ومساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون البحوث العلمية الدكتور حسن القصبي.
كما حضر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الدكتور سعيد عامر، وأمين عام بيت العائلة المصرية بالأقصر، الدكتور محمد الرملي، وراعي كاتدرائية مريم العذراء الأنبا أرمانيوس، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.
وأضاف أن محافظة الأقصر لها طابع خاص في التعامل الدعوي، حيث يتم تنفيذ مجموعة من الأفكار الدعوية الجديدة والمتميزة ثم تعمم على باقي محافظات الجمهورية، ومنها فكرة المقاهي الثقافية التي لاقت نجاحا في مختلف أنحاء الجمهورية وكانت بدايتها من مدينة الأقصر.
ونوه بأن الفترة الحالية تقتضي منا جميعا تكثيف العمل المشترك للتوعية بمختلف القضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة، والعمل على حلها، وذلك من خلال عقد الندوات، وورش العمل في المدارس والجامعات، ودور العبادات، والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير بمختلف الطرق والوسائل الممكنة.