أخبار مصر | عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بدعوى استبدال حارس "الصيادلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بدعوى استبدال حارس "الصيادلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وخلال الجلسة، ألزمت هيئة المحكمة، المدعين بالمصاريف وأتعاب المحاماة. الجدير بالذكر أنه تم رفع دعوى قضائية من ثلاثة صيادلة للمطالبة باستبدال الحارس القضائي الحالي للنقابة العامة للصيادلة.

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى رقم 1975 لسنة2019 مستعجل القاهرة والخاصة باستبدال الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة.