أخبار مصر | أمين المجلس الإسلامي في تونس: الأزاهرة ورثة الأنبياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين المجلس الإسلامي في تونس: الأزاهرة ورثة الأنبياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ محمد صلاح الدين المستاوي، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى بتونس: إن مجلة صوت الأزهر التي تصدر عن مشيخة الأزهر الشريف، لا زالت تتعلق بها قلبونا حتى الآن، مؤكدًا أنه تابع كل ما ينشر فيها من مسيرة الإمام الأكبر وجولاته وبياناته وما يقوم به من أعمال.

وأوضح "المستاوي" في تصريحات خاصة، أن الأزهر يتصدى للتطرف فهو مؤسسة تعدت الألف عام، فالأزهراه هم ورثة الأنبياء لها مرجعية ورؤية في معالجة كل اعوجاج، يدرس فيها طلاب من كل بلاد العالم.

وأشار إلى أن انتشار التطرف يتطلب منا مواكبة العمل الدعوي بخطاب ديني جديد بأساليب تناسب المرحلة ، كما أن أهم عوامل التطرف البطالة وغياب المجتمع، وعلينا أن نعيد لأبنائنا مفهوم القدوة من جديد فالتطرف قنبلة موقوتة تأكل الأخشر واليابس.

وكان قد شارك الأمين العام للمجلس الإسلامي في تونس، في مؤتمر الأزهر العالمي لمحاربة التطرف يومي 27-28 يناير 2020، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.