أخبار مصر | "إعلام النواب" تناقش نقل تمثال أثري بغير تأمين

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن نقل تمثال أسد أثري من منطقة قطار دمنهور إلى جهة أخرى، في أثناء ترميم المحطة من دون تأمينه أو الرجوع إلى السلطة المختصة.

كما تناقش اللجنة، خلال الاجتماع الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائبة أنيسة حسونة، بشأن إهمال طابية عرابي الأثرية بمحافظة كفرالشيخ.

