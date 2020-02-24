شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. العرض الخاص لفيلم بعلم الوصول.. والعرض التجاري ٢٦ فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقام، غدًا، في تمام التاسعة مساءًا بسينما الزمالك بالزمالك، العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول» بحضور جميع صناعه، المخرج هشام صقر، وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ولبنى ونس ورفل خليل ومحمد سرحان وعدد كبير َمن النجوم والصناع والشخصيات العامة.

على صعيد آخر، استقر صناع فيلم على يوم 26 من فبراير الجاري موعدًا لعرض الفيلم تجاريًا في مصر.

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والفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى. تدور أحداثه الفيلم حول «هالة»، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: «بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل»، ويشارك في إنتاجه شركتا «White Feather» لهشام صقر، وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم «فاينال كت» في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة 2018، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي. وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبلييه.

وكان هشام صقر قد طرح الإعلان الرسمي للفيلم عبر الصفحة الرسمية للفيلم في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.