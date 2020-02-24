شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«خلية مدينة نصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة إسلام طارق بالسجن المُشدد 5 سنوات في إعادة مُحاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مدينة نصر». صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة بأمانة سر محمد الجمل. كانت النيابة احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون إبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، اشترك مع آخرين في الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.

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