شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: صرف تعويضات للمتضررين من تركيب أبراج الضغط العالي بالوليدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تذليل كافة العقبات أمام الشركة المصرية لنقل الكهرباء لاستكمال تنفيذ المشروع القومي (أبراج الضغط العالي) لعملية فتح الدائرة الثانية بخط (نجع جمادى – أسيوط) جهد 500 كيلو فولت (دخول وخروج) على توسعة محطة توليد الكهرباء بالوليدية بوحدة (650 م. وات) بمدينة أسيوط، بعد الموافقة على صرف تعويضات اللازمة للمواطنين المتضررين، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد والتوسع في إنشاء المشروعات القومية تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه مع القس مارك فلتس، راعي كنيسة منقباد بمركز أسيوط، نائبًا عن الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهما، وممدوح نعيم رزق الله، وعمر مرغني، من أهالي القرية.

وأشار المحافظ إلى دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات لاستكمال مشروع إنشاء محطة كهرباء توليد كهرباء الوليدية الجديدة بوحدة قدرة (650 م . وات) والتراضي مع أصحاب الأرض التي يوجد بها البرج رقم 4 والاتفاق على صرف التعويضات وفقًا لتقدير لجنة التعويضات.