شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة سائق بالدقهلية للجنايات بتهمة هتك عرض طفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية الكلية، قرارا بإحالة سائق بقرية محلة الدمنة إلى محكمة الجنايات بعدما وجه له اتهامات بهتك عرض طفل مستغلا صغر سنه، مع استمرار حبس المتهم.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز محلة دمنة، من ولي الطفل «إبراهيم. أ» 12 سنة، يتهم سائق بعرض مقاطع جنسية على نجله وهتك عرضه مستغلا صغر عمره.

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وبسؤال ولي أمر الطفل، قرر أن السائق هتك عرض نجله بالقوة، وذلك يمسكنه، وذلك بالإمساك بعضوه الذكرى وعرض مقاطع جنسية مصوره مستغلا صفر سنه لإجباره على تقليدها.

وتمكن الرائد كريم عبدالرازق، رئيس مباحث محلة دمنة، من ضبط المبلغ عنه، ويدعي «أحمد. ف. ا» 30 سنة، مقيم بإحدى قري دائرة المركز، وتحريز التليفون المحمول وعثرت المباحث على مقاطع فيديو لأطفال أخرين عليه، وبعض مقاطع الشذوذ الجنسي.

وبمواجهة المتحري عنه إعترف بإرتكاب الواقعة وبتصويره مقاطع الفيديو لأفعال منافية للآداب، وقررت النيابة حبس المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وأكدت التحريات الواقعة. وكشف فحص التليفون المحمول ملك المتهم بوجود مقاطع جنسية رفقة أطفال مجهولين

ووجهت النيابة العامة للمتهم ثلاث اتهامات وذلك بأنه في يوم 29 ديسمبر 2019 بدائرة مركز المنصور، هتك عرض الطفل المجني عليه «إبراهيم أ. س، والذي لم يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، بأن قام بالإمساك بعضوه الذكري، وعرض مقاطع جنسية مصوره عليه مستغلا صغر سنة، وتعرض للطفل بمسكنه بإتيان أمور وتلميحات جنسية وإباحية بأن قام بعرض مقاطع جنسية مصورة عليه باستخدام إحدي وسائل الاتصالات «هاتف جوال»، وبأنه عرض للخطر الطفل المجني عليه بأن قام بتحريضه على الأعمال الإباحية والمنافية للآداب. واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة بعد مواجهته بمقاطع فيديو التي صورها على تليفونه المحمول أثناء ارتكابه تلك الأفعال المجرمة قانونا .