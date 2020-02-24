شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: على أوروبا القيام بدورها في دول جنوب المتوسط وإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جامعة القاهرة مع وفد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، ندوة للتعريف بالأنشطة التي يقوم بتمويلها الاتحاد بالتعاون مع الجامعة، لفتح لغة للحوار ومد الجسور بين الطرفين، لتنمية مهارات الشباب، لتمكينهم في الحصول على فرص عمل حقيقية من خلال برامج من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على أعلى مستوى.

وتم خلال الندوة، التي عقدت بقاعة السلطان القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وابراهيم لعافية مسؤول قطاع التعاون بالاتحاد الأوربي في مصر، وعددًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، عرض مجموعة من المشروعات الناجحة التي حققها شباب مصر من خلال المشاريع والبرامج المشتركة مع الاتحاد الأوربي، كما تم الحديث عن البرامج التي تقدمها الأمم المتحدة وبرامج الاتحاد الأوروبي المتنوعة والتي تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لكل من مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، خلال كلمته، إن «على أوروبا أن تقوم بدورها في دول جنوب المتوسط والدول الإفريقية، وأن تعمل عملا حقيقيًا في إنشاء مشروعات استثمارية في مجال الصناعة والزراعة لكي تساعد هذه الدول لكي تكون ذات اقتصاد مستقر يقدم فرص عمل حقيقية»، مؤكدًا أن «أوروبا لابد أن تعي جيدًا أن أي اضطرابات تحدث في دول جنوب المتوسط أو شرقها سوف تنعكس عليها، ومنها ما يحدث في سوريا».

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن «أوروبا تمثل مرحلة مهمة جدا في تاريخ الإنسانية، وعلينا أن نتعلم منها وأن تتعلم منا»، مضيفًا: «أوروبا ليس لديها ما لدينا ونحن ليس لدينا ما لديها.. وهذه سنة الله في الكون (وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا)».

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وأكد الدكتور الخشت على ضرورة فتح الأبواب والعقول أمام الآخر، مشيرًا إلى ضرورة فتح المجال للتعاون والشراكة الحقيقية في المجالات التي تؤدي إلى الرفاهية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه «لن نستطيع أن نغير التاريخ بالثقافة وحدها، بل بالفعل الاقتصادي، لأن الصانع الحقيقي للتقدم التاريخي هو الاقتصاد».

واستعرض رئيس جامعة القاهرة مشروع جامعة القاهرة في تغيير طريقة التفكير القديمة إلى طرق حديثة ومنها إدخال مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال ضمن المقررات الأساسية على طلاب الجامعة.

من جانبه، قال إبراهيم لعافية ممثل الاتحاد الأوروبي في مصر، إن جامعة القاهرة تُعد ثاني أقدم مؤسسة للتعليم العالي في مصر، تخرج منها العديد من الشخصيات البارزة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن الشباب هم أعظم قوة في العالم، وأن تلبية احتياجاتهم هي المفتاح لمستقبل مُشرق، وأن إشراكهم في برنامج السلام والأمن في المجتمع أساسي لبناء السلام والحفاظ عليه في العالم.

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي، أنه تم وضع استراتيجية الشباب للاتحاد الأوروبي كإطار للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أن سياسة الاهتمام بالشباب تهدف إلى توفير المزيد من الفرص لهم في التعليم وسوق العمل وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع، والعمل على تشجيع وتعليم وتمكين رواد الأعمال الشباب، لافتًا إلى أن القوى العاملة المصرية نمت يشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا ضرورة هو ما يتضح من خلال التعاون.

وأكد إبراهيم بالعافية أن الاتحاد الأوروبي يمول الكثير من البرامج والمشاريع الإقليمية التي تعزز مصالح الشباب وتساهم في بناء قدراتهم، مثل برنامج Erasmus الذي يدعم الشباب في مجالات التعليم والتدريب والرياضة، لافتًا إلى الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى الشباب المصري بشكل عام من خلال دعم عدد من المشروعات والمبادرات المختلفة.