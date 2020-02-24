شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 5 مسؤولين بـ«طرق المنيا» للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بإهدار 11 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال مدير النيابة الإدارية بالمنيا، 5 مسؤولين بمديرية الطرق بالمنيا، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بإهدار 11 مليون جنيه في تنفيذ عملية رصف طريق وادي بعثران الذي يربط بين المنطقة الصناعية والطريق الصحراوي الشرقي شرق النيل، بطول 12 كيلومترًا عام 2018.

وشمل قرار الإحالة كلا من «ايفيت. ا»، مدير عام الطرق السابقة، و4 مسؤولين بينهم مهندسين، وهم «سيسيل. ب»، و«رأفت. ج» و2 فنيين وهم «حسام. م»، و«نصر. م». بأن قاموا بحصر أعمال أقل من الأعمال المنفذ بالمشروع، وحصر كميات زيادة للجهة المنفذة دون الحقيقة ما ترتب عليه إهدار المال العام.

وكانت تقارير رقابية بالمحافظة كشفت عن وجود مخالفات في تنفيذ أعمال الرصف في تنفيذ طريق وادي بعثران الذي يربط بين المنطقة الصناعية والطريق الصحراوي الشرقي بطول 12 كيلومترًا، شملت تنفيذ أعمال أقل من المطروح تنفيذيها بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه، وهو ما أكده تقرير الخبراء قيام المتهمين بمنح وحدة الرصف وهي مقاول العملية كميات زيادة قدر قيمتها الخبير بـ11 مليون جنيه، وإحالتها للنيابة العامة التي أجرت تحقيقًا موسعًا، ما دفع النيابة الإدارية لإحالتها للمحاكمة التأديبية.