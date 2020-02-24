شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد، متوسطة على القاهرة الكبري، متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة بالوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وغزيرة ورعدية على مناطق متفرقة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال سلاسل الجبال، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من متر ين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «10– 17»، الإسكندرية «11– 17»، قنا «8- 20»، الأقصر «9- 20»، وأسوان «11 – 20».