شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يدعو سكان المدينة للمشاركة في مبادرة «اتحضر للأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة للمشاركة في فعاليات مبادرة «اتحضر للأخضر»، التي أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذا معرض للأسر المنتجة بمقر جهاز المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على البيئة والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية ودعم الأسر المنتجة.

وقال «الشربينى» إن الفعاليات تتضمن توزيع 3000 شتلة مثمرة بالمجان متنوعة بين ثمار(الزيتون – البرتقال – اليوسفى- الجوافة) وغير ذلك، وسيتم توزيعها على سكان المدينة بموجب بطاقة الرقم القومى، وكذا تنظيم ندوات من قبل وزارة البيئة عن مفهوم ودلالات مبادرة «اتحضر للأخضر» وأهميتها وكيفيتها، وكذا ندوات من قبل وزارة الصحة لتوعية الأمهات بالصحة البيئية المنزلية والحماية من فيروس كورونا وسرطان الثدى، كما تتضمن الفعاليات، تنظيم عروض فنية، وتسجيل أسماء السيدات الراغبات في التطوع كرائدات بيئيات.