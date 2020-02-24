شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن «مبارك 7» و«معسكر الشباب» بالغردقة لمدة 5 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق مبارك 7، معسكر الشباب، مبنى وهيب، المدرسة الابتدائية بالاحياء بمدينة الغردقة، وذلك بعد غد الاربعاء وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

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