شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يُكرّم «طبيب الغلابة»: «نموذج وقدوة وابن مصر البار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، الدكتور مجاهد مصطفى الطلاوي، ابن قرية طلا مركز الفشن، الملقب بـ«طبيب الغلابة»، والذي تم تكريمه مؤخرًا بدولة الإمارات العربية ضمن مبادرة «صناع الأمل».

وأهدى محافظ بني سويف للطبيب المصري مجاهد مصطفى درع المحافظة تقديرًا لدوره الوطني والإنساني في مجال تقديم الخدمة الطبية لأبناء محافظته بأجر رمزي طيلة عقود، مؤكدًا أن «الجميع فخور به وبما صنعه وأنه نموذج وطني رائع وقدوة مميزة للطبيب المصري»، مضيفًا: «نحن فخورون بك وبما صنعت لأبناء وطنك، وتكريمك في مبادرة صناع الأمل هو تكريم لمصر بصفة عامة ولبني سويف بشكل خاص، فأبناء المحافظة دائما يضربون أعظم الأمثلة في الوطنية والطيبة وحب الخير، والتكاتف والتضافر على قلب رجل واحد في كل طرق الخير، هذا ما وجدته منذ أن توليت المسؤولية في هذا البلد الطيب».

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كما أكد محافظ بني سويف على أنه حريص على إلقاء الضوء على كل النماذج الناجحة، لترسيخ مفاهيم الوفاء والعرفان وعمل الخير والمسئولية الوطنية، وتحفيزا للشباب والبراعم على أن يكونوا دائما في طليعة أبناء مصر المخلصين من أجل الحفاظ على الوطن والعمل على تقدمه ورخائه وأمنه واستقراره، حيث إن أبناء بني سويف يمتلكون الموهبة والقدرة والإخلاص والانتماء لوطنهم، قائلًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي اختارني أن أكون أصغر محافظ شاب، وهذا فخر لي ومسئولي وطنية كبيرة ألقيت على عاتقي، فأنا أعتبر وجودي محافظًا لبني سويف أكبر دعم لي، لما أجده من دعم من كل المجتمع السويفي، ولما أجده من نماذج فريدة من أبناء المحافظة سواء أباؤنا وأساتذتنا كالدكتور مجاهد وغيره كثير أو الشباب الواعد ذى الرؤية والفكر والإصرار على العمل».

واستمع المحافظ للطبيب المصري الذي قد وصفه بـ«ابن بني سويف البار والنموذج الفريد»، حيث استفاض الدكتور مجاهد في حديثه عن تجربته في خدمة بلده، معربًا عن سعادته الكبيرة بما فعله قائلًا: «أنا سعيد وفرحان بما أعانني الله عليه في خدمة أبناء قريتي والقرى المجاورة لها، خاصة الأيتام، حيث أكرمني ربي بأن أدخل عليهم السعادة والتيسير في العلاج وأعمال الخير، وأوصيت اولادي باستكمال مسيرة الخير، فأبنائي ربيتهم على حب الخير وحب بلدهم مصر، فمصر بلد خير وتفوق في كل حاجة، مصر عظيمة بحضارتها، يا رب احفظ مصر واجعلها دائما في أمن واستقرار وخير».

كما أعرب الطبيب الجراح عن سعادته الكبيرة بتكريم محافظ بني سويف له، الذي يعتبره وساما على صدره لتكريم بلده له، متنميًا للمحافظ الشاب أن يكون على يديه كل الخير للمحافظة، مشيرا إلى توسمه في المحافظ الشاب حبه لأبناء المحافظة وحرصه على النهوض بها، مؤكدًا أن أبناء بني سويف دائمًا سواعد خير وبناء، منوهًا إلى أنه مستمر في العطاء وأن حلمه الكبير بأن تستكمل المستشفى الذي يقوم بإنشائها بالجهود الذاتية لخدمة أبناء المحافظة، والتي أكد المحافظ بأنه لن يتوانى في دعم هذا الحلم حتى يتحقق.

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي كان قد كرم صنّاع الأمل في الوطن العربي يوم الخميس الماضي الموافق الـ 20 من فبراير الجاري، وكان من بين صناع الأمل الخمسة، الطبيب المصري مجاهد مصطفى على الطلاوي، الذي يقدم الرعاية الصحية منذ عقود بمقابل رمزي أو دون مقابل، ويدعم الفقراء والمحتاجين والأيتام في قريته، حيث قد عالج الطبيب مجاهد مصطفى «حسب ما أكده خلال اللقاء» 2 مليون حالة خلال 30 عاما بمعدل 60 ألف حالة سنوياً، وأجرى آلاف العمليات الجراحية بمبلغ رمزى «10 جنيهات» ويجرى الكشف يوميا على أكثر من 200 حالة من قرى الصعيد ويساعد الأيتام ويساند المحتاجين ويدعم الفقراء وشارك في دعم 1500 طالب من الأيتام لتوفير مستلزمات الدراسة.