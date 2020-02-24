شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تشطيب 15 عمارة بمنطقة «الداون تاون» بمدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بجولة تفقدية، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة. وبدأت الزيارة بتفقد عمارات الداون تاون، لمتابعة أعمال التشطيبات الجارى تنفيذها، ومتابعة أعمال الشركات المنفذة للمشروعات بالحى اللاتينى ومبنى الجهاز بسيتى مول.

واستكمل مسؤولو الوزارة، جولتهم، بتفقد طريق «C15»، والذى يُعد أحد أهم مسارات التنمية بمدينة العلمين الجديدة، مرورًا بكومباوند 700 فدان وكوبرى سامكو، كما تفقدوا الأعمال المنفذة بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، والتى تضم عدداً من المحال والمطاعم والكافتيريات، حيث تم التوجيه بإنجاز أعمال المرافق والتشطيبات لسرعة تشغيل المنطقة وتحقيق الاستفادة منها، كما تم تفقد منطقة الأبراج، بالإضافة إلى مشروع حاجز الأمواج.

من جانبه، أوضح المهندس أسامة عبدالغنى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، أنه جارٍ تنفيذ الحى اللاتينى، بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 400 فدان، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، مشيراً إلى أن منطقة الداون تاون، يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 متراً مسطحاً بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات «Tawin House» بالروف.​