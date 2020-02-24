شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قطاع تحلية المياه بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، مذكرة تفاهم لإعداد دراسة مبدئية ودراسة جدوى حول سبل تطوير وتنفيذ حزمة مشروعات في قطاع تحلية المياه بمصر باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، مع شركة «أكوا باور».

جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمقر الديوان العام لرئاسة مجلس الوزارء المصري، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله الشمري، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر، ومحمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور.

وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» إن «الشركة ستعمل على الاستفادة من قدرتها الواضحة في توفير الطاقة المتجددة والمياه المحلاة بأقل تكلفة ممكنة لدعم طموح حكومة مصر للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الكبيرة المتاحة لإزالة الكربون وتقليل تكلفة المياه التي تمس الحاجة إليها بشدة، مع ضمان توافر المياه الصالحة للشرب لضمان سلامة الناس وتوسيع النشاط الاقتصادي».

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وأضاف بادماناثان: «بينما نواصل توسيع استثماراتنا في مصر، فإن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يدل أيضًا على الثقة التي تضعها علينا حكومة مصر». وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة إلى قيام شركة «أكوا باور» بإعداد دراسة مبدئية ودراسة جدوى حول تنفيذ حزمة مشاريع في قطاع تحلية المياه في جمهورية مصر العربية باعتماد مصادر الطاقة المتجددة، مع تقديم الدراستين إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد الخطوات المستقبلية لتلك المشروعات بناءً على النتائج النهائية وبعد الحصول على الموافقات الداخلية ذات الصلة.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ممدوح أحمد إسماعيل رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فيما وقع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكواباور)، كل من المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي للشركة، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالشركة.

"الاسكان" و"الكهرباء" يعدان دراسة لتحليه المياه عن طريق الطاقة المتجددة

"الاسكان" و"الكهرباء" يعدان دراسة لتحليه المياه عن طريق الطاقة المتجددة

من جهته، أشار راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أكوا باور، إلى أن «الشركة تسعي نحو الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة في تحلية المياه خطوة هامة في مسيرة الشركة، فمن خلال تسخير أحدث التقنيات التي نستخدمها في محطاتنا اليوم، حيث تمكنت الشركة من خفض تعرفة الطاقة المتجددة وتخفيف الأعباء المالية ما أسهم بالتالي في دعم أهداف الحكومات. ونحن فخورون بمساهمتنا في تحقيق رؤية الحكومة المصرية نحو إرساء قواعد بنية تحتية مستدامة تواكب تنامي الطلب على استهلاك المياه في مصر، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مواردها الطبيعية وتمكينها من تنفيذ مشاريع تحلية المياه بتكلفة منخفضة».

يشار إلى أن شركة «أكوا باور» تقوم حالياً ببناء واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم في أبوظبي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 909 ألف متر مكعب يومياً، إلى جانب كونها أكبر منتج للمياه والكهرباء في سلطنة عٌمان، وإسهامها في إنتاج أكثر من 40 في المئة من المياه المحلاة بالمملكة العربية السعودية.

كما تجدٌر الإشارة إلى أن شركة «أكوا باور» تعمل في عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية بمصر، من بينها مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان بسعة 120ميجاوات وبتكلفة استثمارية تصل إلى 190 مليون دولار، ومشروع آخر لإنتاج الطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان بسعة 200 ميجاوات، فضلاً عن مشروع ثالث في الأقصر لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 2250 ميجاوات باستثمارات تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.