شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من رفع مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة وشركة الصرف الصحي متواجدة في الشارع على مدار الساعة لحين استقرار الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من رفع كميات المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، فجر الاثنين، بعد أن تم الدفع بسيارات كسح وشفط المياه.

وأضاف «الغضبان» أن الفترة الماضية قد شهدت رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع الأمطار الغزيرة ورفعها وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة. وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة عمليات المحافظة تعمل بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي موقف طارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار وتوجية الأجهزة المختصة نحوها.

من جانبها أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس استمرار العمل بصورة طبيعة في مينائي بورسعيد الغربي والشرقي واستمرار حركة دخول وخروج السفن وأعمال الشحن والتفريغ دون التأثر بحالة الطقس وهطول الأمطار