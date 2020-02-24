شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية يستعرضان المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بحضور نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وعدد من مديري الإدارات بالديوان، بقاعة الأجتماعات بديوان عام المحافظة.

واستعرض المحافظ عدد من ملفات المحافظة، أهمها الخطة الاستثمارية لمحافظة المنوفية للعام المالي 2019/2020، وإجماليات الموقف التنفيذي لبرامج خطة المحافظة، وكذا نسب الأنتهاء من تنفيذ خطة مديريات الخدمات للعام المالي 2019/2020 والتي بلغت 96%، كما تم استعراض منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة منذ نوفمبر 2019 حتي فبراير 2020 بقيمة تحصيلية 62 مليون جنية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 231 عقد على المنظومة الإلكترونية في 2019/2020 مقارنة بالعام الماضي 2018/2019 والذي تم فيه تسجيل 62 عقد فقط.

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وتم استعراض ملف التصالح في بعض مخالفات البناء بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة (65241) طلب، بإجمالي رسوم 13 مليون و617 ألف جنيه مما جعل المحافظة من أولى المحافظات في عدد الطلبات المقدمة على مستوى الجمهورية.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بحماية المال العام وتعظيم إيرادات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، فقد تم عمل حصر شامل ومراجعة أصول الدولة الغير المستغلة بنطاق المحافظة وبحث إمكانية الإستفادة القصوي منها بما يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالنسبة للموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية فقد تم إزالة 1487 حالة تعدى بمختلف جهات الولاية بزيادة 260% عن المستهدف وبالمقارنة بالموجة الـ14 حيث تم فيها تنفيذ نسبة 99% فقط.

من جانبه، أشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات، وخاصة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين. وفي نهاية اللقاء أهدي محافظ المنوفية لوزرير التنمية المحلية درع المحافظة كهدية تذكارية عن محافظة المنوفية.