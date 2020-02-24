شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية تلتقي وفدًا من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، وفداً من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، ومدير المكتب القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، وذلك لبحث استضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للتكيف مع تغير المناخ.

تم خلال اللقاء استعراض جهود الشراكة التي تجمع الحكومة المصرية بكل من الوكالة الإفريقية وبرنامج الغذاء العالمي، حيث تم تنظيم ورشة عمل بالأقصر لتعزيز جهود التكيف مع ظاهرة تغير المناخ بالقطاع الزراعي، ودعم العاملين في مجال التنمية الزراعية، ودعم المرأة في المناطق الريفية.

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كما تم تناول مساعي مصر استضافة مركز التميز الإفريقي للتكيف مع تغير المناخ، والتي تأتي في إطار تعزيز جهود التكامل بين الدول الإفريقية في هذا المجال عبر التركيز على برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وقصص النجاح.

وأعربت السفيرة سها، خلال اللقاء، عن استعداد مصر تبادل الرؤى والأفكار مع الدول الإفريقية من واقع الخبرات المصرية وقصص النجاح التي تحققت في مصر، على غرار جهود مواجهة ظاهرة تآكل الشواطئ بالإسكندرية، وكذا تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة.

فيما أشار وفد النيباد إلى حاجة معظم الدول الإفريقية للدعم في مجال تنفيذ مقررات اتفاق باريس لتغير المناخ، عبر الاستعانة بالخبرات المصرية في تطوير برامج بناء للقدرات مصممة خصيصاً للدول الإفريقية، وكذلك تعزيز قدرة دول القارة على النفاذ لمصادر التمويل الدولية الخاصة بتغير المناخ، من خلال دعمها في مجالي تطوير المشروعات والحصول على التمويل المطلوب لتنفيذها.