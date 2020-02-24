شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يكرم نائب وزير التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم صباح اليوم الإثنين، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة السابق بمناسبة تعيينه نائبا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال فعاليات جلسة مجلس الجامعة الخامسة للعام الجامعى 2019-2020، بحضور كل من الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الأسبق و الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة سمير عبد الناصر عثمان.

كما كرم رئيس الجامعة العمداء الذين انتهت فترة عمادتهم وهم الدكتور أحمد على إسماعيل، عميد كلية العلوم السابق و الدكتورة منى فؤاد عميد كلية الألسن السابق، و الدكتورة سلوى سمير عميد كلية التمريض السابق وتقدم كذلك بالتهنئة للعمداء الجدد متمنيا لهم التوفيق خلال فترة عمادتهم ومنهم الدكتورة سحر موسى سليمان بمناسبة تعيينها عميدا لكلية التمريض و الدكتور مصطفى مرتضى بمناسبة تعيينه عميد لكلية الاداب و الدكتور أشرف عمر محمود لتعيينه عميدا لكلية الطب.

وشهدت جلسة مجلس الجامعة اشادة رئيس الجامعة بالمجهود المبذوله خلال الفترة السابقة والتى أسفرت عن حصول جامعة عين شمس على المرتبة الرابعة عشر على مستوى المنطقة العربية والمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات المصرية فى QS Ranking.

كما احتلت الجامعة المركز الثانى محليا وقفزت أربعين مركزا عالميا فى تصنيف جوجل إسكولر للإستشهادات العلمية 2020 لتحتل المركز رقم 881 على مستوى الجامعات العلمية التى تضمنها التصنيف والذى يعتمد على ترتيب الجامعات طبقا لأعلى نسب إستشهاد علمية للابحاث المنسوبة للجامعات على قواعد بيانات جوجل اسكولر للبحث العلمى.