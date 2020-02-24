شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: رد استمارة امتحان الثانوية للمدارس حال وجود أخطاء ببيانات الطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين قاموا بتحرير الاستمارات الورقية والإلكترونية ولم يدرج بها المواد التخصصية الإجبارية حسب الشعبة مثل الرياضيات لطلاب شعبة علمى رياضة واللغة الثانية والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم سوف تقوم الكنترولات برد الاستمارة إلى الجهة الواردة منها سواء المديرية والمدرسة مع تحمل المدرسة والمديرية المسئولية كاملة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من المدارس بتحرى الدقة أثناء كتابة الاستمارة الورقية للطلاب فى المدارس ومراجعة البيانات بدقة مع الطالب خلال ملء بياناته للتأكد من أن كافة البيانات صحيحة ولا يوجد بها أخطاء.

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