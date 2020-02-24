التعليم: رد استمارة امتحان الثانوية للمدارس حال وجود أخطاء ببيانات الطالب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين قاموا بتحرير الاستمارات الورقية والإلكترونية ولم يدرج بها المواد التخصصية الإجبارية حسب الشعبة مثل الرياضيات لطلاب شعبة علمى رياضة واللغة الثانية والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم سوف تقوم الكنترولات برد الاستمارة إلى الجهة الواردة منها سواء المديرية والمدرسة مع تحمل المدرسة والمديرية المسئولية كاملة.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من المدارس بتحرى الدقة أثناء كتابة الاستمارة الورقية للطلاب فى المدارس ومراجعة البيانات بدقة مع الطالب خلال ملء بياناته للتأكد من أن كافة البيانات صحيحة ولا يوجد بها أخطاء.
وأعلنت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 تعقد على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.
وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.
ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.
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