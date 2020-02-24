شكرا لقرائتكم خبر عن "كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الدكتور مجدى يعقوب أسطورة الطب فى العالم صاحب أكبر الدرجات العلمية والأوسمة، وفي الوقت نفسه لم يهتم صاحب أكبر الدرجات العلمية وأرقى الأوسمة العالمية بأن يرتدى حذاء مغايراً في الفعاليات والمؤتمرات العالمية، حيث قرر طبيب القلوب أن يلتقى الحكام والملوك والرؤساء بنفس الحذاء منذ 5 سنوات، والسر أن يعقوب لا ينظر أبداً إلى المظاهر والشكليات، ولكن ما يتطلع إليه دوما هو الأمل والتاريخ والمجد الذى يصنعه كل يوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.