شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية خلال تخرج دفعة جديدة من الشرطة: نختار أفضل العناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الإثنين، مراسم تخريج وحلف اليمين لطلبة الدفعة الاستثنائية "أطباء" بقسم الضباط المتخصصين والدور الثانى، من طلبة "السنة الرابعة" بكلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة ، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية، حيث قام الخريجين بأداء اليمين أمام الوزير - وذلك تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية .

وهنأ وزير الداخلية - الخريجين بمناسبة انضمامهم للمؤسسة الأمنية، مؤكداً على ضرورة أن يكون الخريجين الجدد عنواناً صادقاً لهيئة الشرطة فى شتى المواقع، وأن يضعوا القسم الذى أقسموه نصب أعينهم وأمن المواطنين أمانة فى أعناقهم والحفاظ على ثقتهم محور عملهم، مؤكداً أن أول متطلبات العمل فى جهاز الشرطة هو التحلى بالانضباط والخلق والاستمرار فى البرامج التدريبية كونهم المنطلق الرئيسى نحو كسب ثقة المواطنين .

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وأشار وزير الداخلية، إلى أهمية الدور الذى يضطلع به قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية فى توفير الرعاية الصحية لرجال الشرطة وأسرهم والمساهمة، فى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر وتأهيلهم وتوفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية المتطورة بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التى تقدم وتوفير أفضل مستويات الرعاية، تقديراً لما يُبذل من جهود وتضحيات حفاظاً على أمن الوطن وإستقراره، وأعرب الوزير عن تمنياته للخريجين بالنجاح والتوفيق فى أداء واجبهم .