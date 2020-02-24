شكرا لقرائتكم خبر عن حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى 8 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الأحد 8 مارس وحتى الخميس 26 مارس 2020 للتطعيم الأطفال بالفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لـــ ”الخليج 365” أن الحملة ستشمل الفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 10 سنوات بالمحافظات الحدودية، والتى تضم أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، مؤكدا أهمية الحصول على التطعيمات لرفع الحالة المناعية للأطفال، وضمان وقائتهم من المرض.

وأضاف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أن الحملة مناعية وتهدف إلى الحفاظ على مصر منخفضة في نسب الإصابة بالحصبة والحصبة الألماني مؤكدا أن المحافظات الحدودية أكثر عرضة للإصابة بسبب الاحتكاك الجغرافي مع دول الجوار وتابع: مصر لم تعد من الدول التي بها إصابات وأصبحت خالية من الفيروس تماما وأى حالات في الغالب يتم الكشف عنها تكون وافدة من الخارج وهو ما يدفعنا إلى عمل حملات لرفع مناعة الأطفال.

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص خط ساخن برقم 105 لتقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن أعراض المرض تتمثل في الحمي والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، وتابعت: اذا ظهرت الأعراض عليك استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسليمها خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، على أن يجرى العمل بها للحماية من أى أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لـ"الخليج 365": إن الخطة جرى توزيعها على جميع المدارس لتطبيق جميع محاورها لحماية الطلاب من أى عدوى محتملة، وضمان بيئة نظيفة بالمدارس ومناخ صحى جاذب.