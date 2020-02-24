شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: وفرنا أكثر من 25 مليار جنيه لتوفير 1.2 مليون فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة فى الدولة المصرية، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد فى أماكن مختلفة فى المحافظات، وتحقيق العدالة المكانية فى الدولة، لافتة فى كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، المنعقد الآن برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن هذا القطاع لا أستطيع النظر إليه بمعزل عن الاقتصاد القومى، لأن المشروعات الصغيرة تنمو بمشروعات كبرى فى الدولة، مؤكدة أن الوزارة وفرت أكثر من 24 مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات، ما وفر 1.2 مليون فرصة عمل.

وأشارت الوزيرة، إلي أن فرص العمل الخاصة مشروعات الصغيرة ذهبت بشكل كبير للقاهرة والقناة وسيناء، والمشروعات متناهية الصغر كانت للصعيد، متابعة: " 58 ٪؜ من إجمالي التمويل ذهب للصعيد، والمرأة استفادت 50٪؜ من هذه الفرص، وهناك 4500 مجمع، الدولة صرفت عليهم لتجهيزهم بمجموعة كبيرة من المشروعات على مستوى الجمهورية".