شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: إجراءات وقائية بالمطارات وفقا للقواعد العالمية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة السياحة و الطيران، اجتماعا اليوم، برئاسة عمرو صدقي لمناقشة الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المطارات المصرية، من أجل ضمان سلامة الركاب والعاملين بالمطارات فى ظل انتشار فيروس كورونا، بحضور ممثلين لوزارة الطيران المدني، حيث قال أمجد عارف مستشار وزير الطيران المدني، إنه تم رفع درجات الاستعداد لإجراء الكشف الطبي للركاب وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقا للاجراءات والقواعد التي عرضتها منظمة الصحة العالمية.

ولفت أمجد عارف، إلى عقد اجتماعات للجنة العليا للسلامة والصحة المهنية لمناقشة الإجراءات الاحترازية المتخذة وسيناريوهات التعامل مع اللازمة، وتقييم المخاطر والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا استمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاتباع الطرق الواجبة فى التعامل مع الفيروس بشكل يومى والمتابعة مع الحجر الصحى.

وأشار مستشار وزير الطيران لاتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية الفورية بالنسبة الدول التى تفشى المرض فيها للتأكد من سلامة الركاب القادمين من هذه الدول بخلاف تطهير الطائرة والأسطح و الجدران والأسطح الناعمة، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، مشيرا لتوفير كمامات الأنف والفم و القفازات والتخلص منها بعد التعامل مع المسافرين واتباع التعليمات الصحية بخصوص الوجبات، بحيث تكون مطهية بشكل جيد، بخلاف توفير طاقم طبى لمتابعة الأوضاع .