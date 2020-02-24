أمين تنظيم "مستقبل وطن": جاهزون للانتخابات.. ولسنا حزب الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار - ميرا إبراهيم:

قال عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن حزبه مستعد لكافة الاستحقاقات الانتخابية، وجاهز بمرشحين في كافة الدوائر لكل من مجلسي النواب والشيوخ، موضحا في حواره مع الخليج 365، أن حزب "مستقبل وطن" ليس حزب الدولة أو الحاكم.

وإلى نص الحوار:

- ما هي استعدادات الحزب للانتخابات؟

استطاع "مستقبل وطن"، ضم شخصيات قيادية سياسية عقب إندماج الحزب وحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، وذلك منذ اليوم الأول لإعلان الإندماج في مايو الماضي، ونضع نصب أعيننا الاستحقاقات الانتخابية، وبالطبع هدف أي حزب سياسي هو الوصول للسلطة بالمشاركة في الانتخابات، وإحدى صور المشاركة أن يكون لديك عدد أكبر لخوض الانتخابات النيابية والمحلية وهذه هي خطتنا.

ونحن الآن في مرحلة بناء كوادر تنظيمية تدير هذه الاستحقاقات، وذلك عقب دورات تدريبية لهؤلاء التنظيميين بإدارة حملات انتخابية.

- ما طبيعة هذه الدورات ومن الفئة المستهدفة؟

بما أنه لدينا تنظيم حزبي، لابد من تأهيله لإدارة الحملات الانتخابية، وقبلها فرز مرشحين لخوض الانتخابات، لديهم القدرة على الفوز بالاستحقاقات، وتجهيز الكوادر للدفع بها في هذه الاستحقاقات الانتخابية، كما تعمل الدورات على تدريبهم على ممارسة عملهم داخل المجالس المنتخبة بطريقة صحيحة، وأداء دورهم بالشكل الصحيح سيعطي انطباعا جيدًا عن الحزب بالشارع السياسي، والآن نقوم بحملات ودورات بشأن التعامل مع الحملات الانتخابية وممارسة الدور النيابي.

- هل النواب السابقين سيخضعون لتدريبات داخل الحزب أسوة بالمرشحين الجدد؟

النواب السابقون سيكون لديهم بالطبع جزء من هذه الخبرات، سنعمل على إضافة كل ما هو جديد لهم من خبرات سياسية، وسنقدم الدورات لكل نواب الحزب السابقين والمستقبلين معًا.

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- ما هي الخريطة الانتخابية للحزب وعدد مرشحيه؟

نحن جاهزون لخوض كافة الاستحقاقات السياسية، سواء انتخابات نيابية "مجلس نواب ومجلس شيوخ"، أو محليات، ومستعدون لطرح مرشحين لكافة المقاعد، أما عدد المقاعد التي سنفوز بها، فهنا القرار للشعب.

- حزب مستقبل وطن.. هل يمكن أن يكون الحزب الحاكم؟

نحن لسنا حزبًا حاكمًا، أو حزب الدولة، بل نحن حزب دولة، بما يعني أننا نساند الدولة المصرية، وهدفنا الأساسي إرضاء المواطن، فنحن لسنا صنيعة الدولة، ولا نتلقى مليمًا واحدًا من الدولة، ولا نحصل على أي دعم يفرقنا عن باقي الأحزاب، ولكننا من باب الحرص على دولتنا المصرية وثقتنا في رئيسنا عبدالفتاح السيسي، نحن داعمين له، ونرى أنه الشخص المناسب في هذا التوقيت.

كما أنه في هذه المرحلة وما آلت له الدولة المصرية من مراحل تقدم في النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، يتضح لنا أن ثقتنا في الرئيس بمحلها، ومكانة مصر الآن تؤكد ذلك، ويمكننا القول أننا وصلنا لمرحلة من مراحل الثبات الاقتصادي يتبعها مرحلة الانطلاق، والجميع شهود عيان على النهضة التي تحدث في مصر، والمؤسسات الاقتصادية العالمية جميعها تشهد لمصر بذلك.

- كم عدد أعضاء مستقبل وطن على مستوى الجمهورية؟

عددنا يقترب من الـ500 ألف عضو.

- الحزب يقود الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي.. فما هي وجهة "مستقبل وطن"؟

نحن نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة 75% وللفردي 25% المتبقية، ولكن وجهة نظرنا لا تعني أنها رأي الدولة بالضرورة كما يتخيل البعض، وحديثي لا يعني مصادرة على الحوار الوطني.

- لماذا دفعتم بالنائب الأسبق محمد أبوالعينين، كمرشح عن دائرة الجيزة؟

منذ فترة اندماج الحزب والحملة ونحن نقوم بمزج بين الشباب والقيادات وفي إطار هذه الخطة حدث فراغ في دائرة قسم الجيزة، ومن خلال استطلاع رأي وجدنا الجميع يدعو ويؤيد نزول محمد أبواليعنين كمرشح، وهو بالطبع قامة اقتصادية وسياسية كبيرة، وإنجازاته واضحة للعيان ومن هنا كان نداء أهالي الجيزة، ونحن هدفنا إرضاء المواطن، وترشح أبو العنين لإرضاء المواطن الجيزاوي.​