"معًا لسكك حديد آمنة".. "النقل" تطلق حملة للتحذير من السلوكيات السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

اطلقت وزارة النقل بدءاً من اليوم الاثنين، حملة إعلامية للتوعيه من السلوكيات السلبية عند استخدام مرافق السكك الحديدية تحت عنوان "معًا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا".

جاءت الحملة وفقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وذلك لتوعية الركاب وللمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد.

وتتناول الحملة التي سيتم بثها عبر مقاطع فيديو متنوعة ضرورة تجنب بعض السلوكيات التي تعرض حياة الركاب والمواطنين للخطر وضرورة الإلتزام بتعليمات السلامة والآمان عند استخدام المرفق ومن بين هذه السلوكيات السلبية التي تهدف الحملة إلى التوعية من أخطارها اقتحام المزلقانات وهي مغلقة وإقامة معابر غيرقانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار والقاء القمامة على القضبان لما تساهم به في اشتعال الحرائق و تعريض مسير القطارات وحياة الركاب للخطر.

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كما تهدف الحملة إلى التوعية من أضرار بعض السلوكيات الأخرى التي تعرض حياة الركاب للخطر مثل ركوب القطارات في الأماكن الغير مخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات و التوعية من أخطار قذف الأطفال للقطارات بالحجارة لما يؤدي الى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وتشير الحملة إلى أن مرفق السكك الحديدية ملكية عامة للشعب يجب أن يحافظ الجميع عليها (هيئة السكك الحديدية من خلال خطط الصيانة والتطوير والتحديث لكافة عناصر المنظومة والراكب من خلال المحافظة على المرفق عند إستخدامه مثل الحفاظ على نظافة المرفق وعلى كراسي وزجاج القطارات وعدم التدخين بالقطارات ومن خلال الحرص على دفع قيمة التذكرة عند ركوب القطار للحصول على عوائد مالية تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب).