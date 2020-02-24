رئيس الوزراء يتابع إنجازات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة عدد من الملفات.

وعرض المستشار محمد عبدالوهاب، خلال الاجتماع، تقريرًا حول نتائج زياراته إلى المحافظات، حيث بدأت بكل من محافظتي المنيا والقليوبية، بهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين بكلتا المحافظتين، والإجراءات المتخذة لتذليلها.

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كما عرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أهم نتائج اللقاءات مع ممثلي الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة، واستعراض دور الهيئة في معاودة نشاط تلك الشركات لأعمالها بالسوق المصري، كما تم استعراض تقارير إنجازات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأهم الموضوعات التي تم تسويتها مؤخرًا.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية مواصلة متابعة أعمال الشركات القائمة بعد إتمام إجراءات التأسيس الخاصة بها، وتقديم الدعم لها في كافة مراحل ممارسة النشاط، وعلى صعيد آخر تم استعراض أهم الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري الكوري على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر.

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