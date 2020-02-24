الجنايات تقضي بالسجن 5 سنوات لمتهم في قضية "خلية مدينة نصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الإثنين، المُتهم إسلام طارق بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين، وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

كشفت تحقيقات النيابة ارتباط المتهم طارق أبوالعزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم، وتدعو للخروج عليه، ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها اعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة، وقام المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز عناصر وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي قد قضت في 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المتهم و25 آخرين.