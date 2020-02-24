سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين قبل بيعها على عملائه بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته ربع كيلو هيروين، بمنطقة دار السلام.

وردت معلومات المقدم وسام عطية رئيس مباحث، وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، والرائد أحمد مختار معاون المباحث، مفادها أن "س. ج. م" 35 سنة عاطل والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا أخرهم 13736 لسنة 2016م البساتين، "مخدرات، يزاول نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة عزبة خير الله بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه حال تواجده بشارع الحرية بمنطقة عزبة خير الله ـ دائرة القسم، وبحوزته المضبوطات التالية" كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جرام، مبلغ مالي 1200 جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهته امام العميد محمد علام مأمور القسم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير مشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.