القبض على صاحب مطعم بحوزته 270كيلو دواجن مجهولة المصدر بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على صاحب مطعم بحوزته 270 كيلو دواجن مجهولة المصدر بمنطقة الساحل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن قوة من إدارة مباحث التموین والتجارة من "ضبط. م. ف"، 24 سنة، مسئول عن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المطعم بدون ترخیص، وحیازته كمیات كبیرة من المواد الغذائیة مجهولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المطعم على 270كيلو دواجن، 60 أرز كیلو، و100 كیلو زیت طعام، وجمیعها مجهولة المصدر، وغیر مصحوب بأیة مستندات تدل على مصدرها .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.