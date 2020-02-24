"ماشي عكس ودهس الميكروباص بركابه".. تفاصيل مصرع 10 أشخاص في تصادم مع "نقل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

قال مصدر بمديرية أمن القاهرة، إنه تم رفع آثار الحادث المروع الذي وقع فجر اليوم الإثنين، بالطريق المؤدي لمطار القاهرة وأودى بحياة 10 أشخاص، وأسفر عن إصابة 5 أخرون إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص.

وأضاف المصدر لمصراوي، بالفحص المبدئي للحادث تبين ان سائق السيارة النقل كان يسير عكس الاتجاه بسرعة شديدة، وتفاجئ بالسيارة الميكروباص أمامه، فلم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالضحايا، مشيرًا إلى أن الاصطدام كان شديدًا حيث دهست السيارة النقل الميكروباص بركابه.

وتابع "تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات المحيطة بالحادث، وقام أهل المتوفين باستلام جثامين ذويهم منذ قليل، بعد تصريح النيابة بالدفن".

Advertisements

اقرأ أيضًا:

حادث مروع.. مصرع 10 أشخاص بطريق المطار