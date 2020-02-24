بعد 10 وقائع.. ضبط عصابة سرقة السيارات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات. معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أفادت قيام (4 عناصر إجرامية -مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم بأحد الكمائن المعدة لذلك حال استقلالهم سيارة أجرة قيادة أحدهم وبحوزتهم (فرد خرطوش -طلقة من ذات العيار -سلاح أبيض "سكين")، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم 10 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسمي شرطة (الزهور – المناخ)، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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