ضبط 1395 قضية ظواهر اجتماعية سلبية خلال حملات أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (1395) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و (1061) قضية تموينية متنوعة.
كما نجحت الحملات في ضبط 11 ألف و236 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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