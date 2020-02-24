محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملةـ خلال 24 ساعة، عن ضبط (200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 164 متهم)، و (249) قضية مخدرات بحوزة (263) متهم، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 142 كيلو جرام، و4255 قرص مخدر.
كما نجحت الحملات في تنفيذ 62 ألف و150 ألف حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 263 متهمًا بحوزتهم 142 كيلو مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.