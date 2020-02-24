خلال 24 ساعة.. ضبط 263 متهمًا بحوزتهم 142 كيلو مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملةـ خلال 24 ساعة، عن ضبط (200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 164 متهم)، و (249) قضية مخدرات بحوزة (263) متهم، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 142 كيلو جرام، و4255 قرص مخدر.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 62 ألف و150 ألف حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.