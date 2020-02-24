مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأبو تشت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى عنصر إجرامي مصرعه، وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار، مع قوات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في منطقة زراعات بأبو تشت، محافظة قنا.

كان قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، مدعومين بمدرعات، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي شن حملة استهدفت مسكن الشقي خطر عاطل 39 سنة، مقيم بدائرة مركز أبو تشت والسابق اتهامه قضايا (سرقة بالإكراه - سلاح ناري - إطلاق أعيرة نارية - سرقة)، الكائن بمنطقة الزراعات بدائرة مركز أبو تشت، وعقب الوصول للمكان واستشعار العنصر المذكور بالقوات بادر وآخرين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها .

وعلى الفور بادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وأسفر التعامل عن ضبط عاطل 22 سنة، والسابق اتهامه في 3 قضايا، مصاب بطلق ناري، وعاطل 26 سنة، مصاب بطلق ناري، وتوفى على إثر إصابته حال نقله لإسعافه بمستشفى أبو تشت المركزي .

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كما تم ضبط عامل 31 سنة، وبحوزتهم ( 2 بندقية أليه – 4 خزينة – فرد خرطوش – 33 طلقة مختلفة الأعيرة النارية)، بينما تمكن المتهم الشقي خطر العاطل من الهرب عن طريق زراعات القصب المتاخمة للمنطقة.

وضُبط بمكان تواجد المتهمين (قنبلة غاز - دبشك خشبي لبندقية - ربع فرش لمخدر الحشيش - 250 جم لمخدر الشابو - مبلغ 3700 جنيه - أدوات تستخدم في تعبئة وترويج المواد المخدرة - عدد 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية 2 منهم مُبلغ بسرقتهما .

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لمواجهة وتصفية البؤر الإجرامية بحملات مكبرة برئاسة القطاع الأمن العام لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.