أخبار مصر | بحضور وزيرا التجارة والتخطيط.. "مشروعات البرلمان" تبحث دعم وتمويل القطاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزيرا التجارة والتخطيط.. "مشروعات البرلمان" تبحث دعم وتمويل القطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة محمد كمال مرعي.

يحضر الاجتماع الأول، وزيرا التخطيط، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية.

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ومن المقرر بحث دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، وايضا الوقوف على خطة وزارة التخطيط، والسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتمويل قطاع المشروعات في الموازنة العامة للدولة وخطتها للعام المالي 20192020.

فيما تنظر خلال اجتماعها الثاني: المعوقات التي تعيق الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين بكل من محافظتي الإسكندرية وبني سويف، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء 17 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة ومحافظي الإسكندرية وبني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيسي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ورؤساء الشركات التابعة في محافظتي الإسكندرية وبني سويف)

