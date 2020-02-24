أخبار مصر | نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا والأمراض المعدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا والأمراض المعدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين: إن هذه النصائح تهدف إلى الوقاية من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية عن طريق تجنب لمخالطة اللصيقة لأي شخص لديه أعراض نزلات برد أو انفلونزا، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس.
وتابعت أن النصائح تتضمن أيضًا الحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم مثل الكحول، وغسل اليدين جيدًا بعد السعال أو العطس وبعد التعامل مع الحيوانات، وعند رعاية المرضى وبعد الانتهاء من اللعب وبعد العودة من الخارج، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض.
ونوهت بأن الأمراض المعدية يتم انتقالها من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الناتج عن العينين، والعطس، والرشح، والكحة، وأن أعراض الإصابة فيروس كورونا 2019 تشمل أعراض العدوى الشائعة مثل الحمى، والسعال، وضيق التنفس.
ووجهت عددا من النصائح لمقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم والمرضى من انتقال أي أمراض أو فيروسات معدية، مثل غسل اليدين بالصابون أو تدليكها بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية، قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بتعقيم وتنظيف الأدوات الطبية، وقبل التعامل مع أي مريض، وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم، وقبل ارتداء أدوات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.
وشملت التعليمات، تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وتشجيع الآخرين على ذلك، وارتداء كمامة طبية وقفازات ونظارات واقية للعينين في أثناء التعامل مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة.
وأوضحت أنه يجب على مقدمي الرعاية الطبية ارتداء "الماسك الواقي" عند التعامل مع شخص مصاب بأمراض معدية أوعند السعال أو الرشح، وأن هذه الأقنعة لا تكون فعالة إلا عند استخدامها مع تنظيف اليدين باستمرار وغسلها جيدًا بالماء والصابون، وعند استعمالها يجب معرفة طرق استخدامها والتخلص منها بشكل آمن.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن تخصيص خط ساخن برقم 105 لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد والامراض المعدية.