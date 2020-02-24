أخبار مصر | اليوم.. وزيرا المالية والتخطيط يشهدان اجتماع "موازنة البرلمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزيرا المالية والتخطيط يشهدان اجتماع "موازنة البرلمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، المكلفة بمراجعة الحسابات الختامية للدولة، برئاسة النائب مصطفى سالم، اجتماعاتها اليوم الاثنين.

وتبحث اللجنة، الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب للسنة المالية 2018/2019 والحساب الختامي لإيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك بالعملة المحلية والعملة الدولارية للسنة المالية 2018/2019، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تستعرض اللجنة الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019.